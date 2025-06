Pearson und Google kündigen strategische Partnerschaft an, um die Entwicklung von KI-Tools der nächsten Generation für Schüler und Lehrkräfte zu beschleunigen

Mountain View, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - Google Cloud und

Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges

Lernen, heute eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit bekannt, um neue

KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben, die das Lernen für

Schüler/innen personalisieren, Lehrkräfte mit Erkenntnissen unterstützen und zur

Verbesserung der Bildungsergebnisse beitragen.



KI- und Cloud-Technologien verändern die Branchen und definieren die

erforderlichen Fähigkeiten der Arbeitskräfte von morgen neu. Wenn man

Lehrkräften das Wissen sowie die Ressourcen an die Hand gibt, um KI sicher und

effektiv in den Lernalltag zu integrieren, hat man das Potenzial, die

Lernfähigkeit der Schüler/innen zu verbessern und sie mit den Fähigkeiten

auszustatten, die sie brauchen, um in einer KI-gesteuerten Welt erfolgreich zu

sein.





