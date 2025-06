Kautschuk-Branche sucht Tarifabschluss - Einigung angestrebt

Dreiseitensteak schrieb 08.08.24, 13:29

Ja, wenn man dann auch noch mal auf die schnelle, alle Berichte zu den ersten Kennzahlen, Net Sales, Net income, per dilluted share vergleicht,

seit dem Jahre 1999, was anhand der übersichtlichkeit schnell geht, erkennt man schon ein bisschen mehr.

Natürlich ist Goodyear extrem abhängig von der Konjunkur, das sieht man da auch ganz deutlich.

Achso, noch was zwischendurch, mittlerweile hatte ich zum Q1 Bericht, wirklich etwas gefunden, womit man diesen Bericht, also positiv ansieht,

bezüglich das man die Profitabilität wieder gesteigert hat, wenn auch aufgrund der Umsatzeinbußen.

Wir Wissen, zum Bericht Q2 wo die Profitabilität deutlich nach oben ging, wurde das ja dann bemängelt.

Irrsinn, ist aber nicht wirklich erklärbar, das dazu.



Goodyear wedelt seit 1999 hin und her.

Die Umsätze steigen mehr oder weniger fast konstant von 13.355 auf 19.644 bis ins Jahr 2007,

dann gab es die Aureisser der Finanzkrise in 2009(16.301) und 2010(18.302), wo aber die Umsätze im Jahr 2011 deutlich zulegten auf 22.767Mio$.

Das wars dann mit der Herrlichkeit von Goodyear und dem Umsatzwachstum.

Bis ins Jahr 2020 gingen diese stetig zurück, im Jahr 2019 14.754 und im Jahr 2020 dann der Tiefpunkt mit 12.321.

Wir reden hier von Umsatzeinbußen von über 45% in 9Jahren. Satter Kracher.



Kommen wir aber nun mal zum Schwachsinn der Analysten und Finanzheinis, die Q Berichte erklären.

Seit 2021 steigt der Umsatz wieder deutlich und im Jahr 2023, waren es wieder 20.666Mio$.

Aber das muss man wieder differenziert betrachten sicherlich auch wegen Corona.

Nehmen wir mal eher den Sprung von 12.321 2020 auf 17478Mio$ in 2021.

Damit lag man zwischen dem Umsatz von 2014-2015.

Für 2024 geht man zwar von niedrigeren Umsätzen aus, wohl auch wegen dem Corona Effekt und dann noch der Absatzkrise im Automarkt.

Der Umsatz würde dann aber über 2021 liegen und im Bereich 2006 !!!

Also alles gar nicht so leicht, oder?

Goodyear ist nun mal eben Konjunkturabhängig.



Selbstredend erreichte man beim net income im Jahre 2011 erstmal die Spitze mit 1.368Mio$, die aber dann noch im Jahre 2014 mit 1.580 und 2015 mit 1.712Mio%

getoppt wurde. Inwieweit da Sondereffekte reinspielten, keine Ahnung, aber sicherlich dolle.

Denn 20% weniger Umsatz und 25% mehr net imcome schon seltsam

Und auch das Eps was im Jahr 2011 bei 1.26€ lag stand dann bei 8,67€, Sondereffekte eben.



Nichtsdestotrotz, Goodyear wurde trotzdem profitabler, trotz sinkendem Umsatz.

Die Zahlen beim net imcome und dilluted eps springen aber wild hin und her.



ganz grob aber kann man sagen, es ist nichts aussergewöhnliches, Zahlen sprangen bei Goodyear

in Wirtschaftlich schwierigeren Zeiten immer hin und her.

Natürlich hat man ein Umsatzproblem, woher das rührt, ist sicherlich den Asiaten und vor allen Dingen Chinesen geschuldet,

die mit ihren Billigmarken den Markt überschwemmen.

Aber so düster sieht es doch nicht aus.

Goodyear hat eine Fangemeinde und bietet auch Innovation und schneidet bei Reifentests immer vorne ab.



2-3 Jahre wie zuletzt 2019/2020 oder 2001-2003 sind nichts unnormales bei Goodyear, auch 2008-2010 waren es rote Zahlen.

Nun kam 2023 in rot daher und 2024 wird es wieder schwarz.



Ein Umsatzmonster ist Goodyear nicht, aber der Umsatz den finde ich stabil.

Corona hatte einen Hype ausgelöst, der eben auch abgeebt ist, das schreiben die tollen Analysten natürlich nicht.

Goodyear wird weiter Reifen vekaufen, weil sie einfach gut sind, gegen die Billigheimer, haben sie keine Chance,

das haben sie auch eingesehen. Qualität hat ihren Preis, wie auch bei Michelin.