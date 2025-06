Trump spricht von unterzeichnetem Deal mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat eine unterzeichnete Vereinbarung mit China erwähnt - jedoch viele Fragen offen gelassen. "Wir haben erst gestern mit China unterzeichnet", sagte der Republikaner bei einem Event im Weißen Haus. Worum es konkret geht, führte er nicht aus. Der Satz fiel als Trump über Deals mit anderen Ländern sprach. Er stellte außerdem in den Raum, dass es "vielleicht" einen sehr großen Deal mit Indien geben könnte.

Der schon länger andauernde Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften USA und China hält die Weltwirtschaft in Atem. Zwischenzeitlich hatte Trump Strafzölle auf Einfuhren aus China in die USA in mehreren Schritten auf 145 Prozent erhöht, worauf Peking wiederum mit Gegenzöllen reagiert hatte.

Vor Wochen gab es Zeichen der Entspannung. Nach Angaben Trumps von Mitte Juni etwa verständigten sich beide Länder grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden. Zudem sprach er von einer Abmachung im Zollstreit./rin/DP/zb