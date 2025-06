Merz sieht Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet mit einem schnellen Abschluss des Handelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel sagte der CDU-Vorsitzende, die Staats- und Regierungschefs der EU seien sich grundsätzlich einig, "dass das Mercosur-Abkommen jetzt so schnell wie möglich verabschiedet werden muss". Es habe von keinem der Staats- und Regierungschefs noch grundsätzliche Einwände gegeben. Es gebe nur noch kleinere offene Fragen an einzelnen Punkten.

Merz betonte, es müsse nun zügig vorangehen, "denn der Abschluss des Mercosur-Abkommens wird natürlich auch in der Welt wahrgenommen". "Wir sprechen ja über weitere Abkommen, zum Beispiel im gesamten indopazifischen Raum." Ein schneller Abschluss des Abkommens sende auch ein Signal, dass man mit den Europäern schnell verhandeln könne.