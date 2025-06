SPD denkt über Staatsbeteiligungen an Stahlkonzernen nach

Einstein-10 schrieb gestern 15:44

weißt du schon wie hoch das grundkapital ist und wie viele aktien ausgegeben werden. tka hat ca. 622,53 mio aktien. um das verhältnis 1:1 umsetzen können, muss tkms auch 622,53 mio aktien eingeteilt sein. hat tkms nur 62,253 aktien, kann nur 10:1 getauscht werden.



des weiteren tka wird aktuell mit 5,63 mrd € bewertet. nun nehmen wir an tkms würde ebenfalls mit 5,63 mrd € bewertet. ist nach dem spinn off tka nur noch 0,-- € wert? oder wenn tkms mit einem wert der abspaltung die hälfte bewertet würde. würde der kurs dann halbiert werden und der aktienkurs von tkms aber mit 5,63 mrd € bewertet wird. würde dann tka dann wieder mit 5,63 mrd bewertet werden? hätte, würde etc. sind doch nur gedankenspiele, die man nicht vorher sagen kann.



schau dir den kurs von sg an aktuell 20,40 €. sg hält 30 % an aurubis. dieses spiegelt einen wert von 21,08 €. sg hält 100% an der khs gmbh diese ist in etwa 1 mrd oder 18,49 € je sg aktie. sg hat 10% eigene aktien das sind ca. 2,03 € je aktie wert. in der summe sind die beteiligungen und die eigenen aktien ca. 41 € wert ist doch eine krasse fehlbewertung von sg. also wenn die 10% eingezogen würden, khs und aurubis an die aktionäre durch einen spinn off abgegeben werden. muss mir dann die sg ca. 20 € geben, damit ich die sg in mein depot nehmen würde.



also zurück zu tka. man kann nicht genau vorhersagen, was wie passieren wird, wenn tkms zu 49% an die aktionäre abgegeben wird. oder weißt du mehr??