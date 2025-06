Drei Branchenführer im Segment der Seltenerdmagnete schließen sich unter neuem Namen zusammen - Permag

ELK GROVE VILLAGE, Illinois, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Muttergesellschaft von Dexter Magnetic Technologies (DMT), Magnetic Component Engineering (MCE) und Electron Energy Corporation (EEC) – Magnetic Holdings, LLC – wurde in Permag umbenannt. Der neue Name markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens als Marktführer für leistungsstarke magnetische Lösungen, der die einzigartigen Stärken und Eigenschaften dreier unabhängiger Unternehmen nutzt. DMT, EEC und MCE werden weiterhin unter ihren bisherigen Namen firmieren und durch neue Synergien einen Mehrwert für ihre Kunden und den Gesamtmarkt schaffen.

Durch die verstärkte Zusammenarbeit ist die Organisation einzigartig positioniert, um weltweit eine führende Rolle bei der Beschaffung, Konstruktion und Herstellung von Seltenerdmagneten einzunehmen. Die einzigartigen Fähigkeiten der drei Unternehmen bieten Kunden unter anderem aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Medizintechnik und der Halbleiterindustrie unübertroffenes Fachwissen sowie integrierte Vorteile in den Bereichen Engineering und Fertigung: