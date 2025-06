Chinese Animation Shines at Annecy Festival 2025

ANNECY, Frankreich, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Das 49. Annecy International Animation Film Festival and Market wurden wie geplant im Sommer eröffnet. Der chinesische Animationsfilm, der eine offene und kooperative Haltung einnimmt, zeigte in Annecy den einzigartigen Charme des östlichen Animationsfilms durch seine vielfältige Präsenz und seine innovativen Leistungen.

Der von der China Animation Association (CAA) organisierte und von Zoland Animation durchgeführte China Pavilion vereinte herausragende chinesische Animationsunternehmen, darunter die CCTV Animation Group, Zoland Animation und Fantawild International. Dabei wurde über 20 herausragende Animationsfilme präsentiert, die die Errungenschaften der gesamten industriellen Entwicklung der chinesischen Animationsbranche umfassend widerspiegelten und großes Lob von Fachleuten erhielten. Sie präsentierte außerdem das China Outstanding Animation Showcase: When Eastern Aesthetics Meets the Digital Era, das die kreative Breite und die intellektuelle Tiefe der chinesischen Animation hervorhob und eine wichtige Gelegenheit für den internationalen Austausch von Ressourcen bot. Die Networking Cocktail Hour erleichterte den Dialog zwischen Branchenkollegen über Markttrends, kulturübergreifende Storytelling und weitere Themen.

Der chinesische Pavillon zog mehr als 3.000 Besucher aus über 30 Ländern und Regionen an, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland, und ermöglichte über 220 Geschäftsgespräche und -treffen sowie Dutzende von Kooperationsabsichten.

CCTV Animation Group's My Nezha and Transformers, , in denen östliche Mythologie mit internationalem geistigem Eigentum kreativ verbunden wird, erregten die Aufmerksamkeit internationaler Käufer.

Fantawild International ist eine Kooperation mit Mediawan eingegangen: Miraculous Ladybug.

Zoland Animation's Legend of King Qian, wurde bei seinem internationalen Debüt von Brancheninsidern hoch geschätzt und sicherte sich Kooperationsabsichten für Koproduktionen und Animationsworkshops.

Hangzhou Younuo Animation erhielt bei seiner Premiere in Annecy Einladungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Koproduktion, Vertrieb und Investitionen durch die Cultural Practices of Chen Jinggu.