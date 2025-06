JPMorgan senkt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 93 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Nach der Outperformance im bisherigen Jahresverlauf hätten die Aktien des Spezialisten für Bremssysteme zunächst kaum noch Potenzial, schrieb Akash Gupta in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Im zweiten Halbjahr sieht er kaum Kurstreiber./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 00:15 / BST