Automation Anywhere wird im 2025 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation als Leader eingestuft

Das siebte Jahr in Folge führend in der Robotic Process Automation

SAN JOSE, Kalifornien, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen zum siebten Mal in Folge als „Leader in Automation" ausgezeichnet hat. Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Innovation, unsere unternehmensweiten Kompetenzen und den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten. Eine kostenlose Kopie des Forschungsberichts von Gartner, Inc. vom Juni 2025 mit dem Titel „Magic Quadrant for Robotic Process Automation" ist hier verfügbar.

Seit 2019 wird Automation Anywhere im Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA) kontinuierlich als Leader ausgezeichnet. Das Unternehmen führt seine anhaltende Führungsposition auf seine unternehmensgerechte, cloudnative Plattform zurück, die die Automatisierung über Teams, Bots und Systeme hinweg sicher skaliert – jetzt auch mit intelligenten KI-Agenten. Darüber hinaus ist Automation Anywhere davon überzeugt, dass seine umfangreichen Investitionen in regelbasierte und KI-gestützte Automatisierung eine solide Grundlage für seine Führungsposition im Bereich Agentic Process Automation (APA) geschaffen haben. Diese Grundlage basiert auf dem bewährten Kern von RPA und ermöglicht eine intelligentere Automatisierung in großem Maßstab. Sie unterstützt Unternehmen dabei, von aufgabenbasierten Bots zu KI-Agenten überzugehen, die denken, lernen und handeln können.

„Die Tatsache, dass wir von Gartner sieben Jahre in Folge als Leader ausgezeichnet wurden, ist unserer Meinung nach eine starke Bestätigung für unser unermüdliches Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden", erklärte Adi Kuruganti, Chief Product Officer bei Automation Anywhere. „Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung die Stärke unserer Cloud-nativen RPA-Grundlage widerspiegelt und unseren Fokus darauf bekräftigt, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vision des autonomen Unternehmens zu verwirklichen. Durch die Kombination traditioneller RPA mit KI-Agenten bietet unsere Plattform eine Automatisierung, die denken, lernen und handeln kann – und Unternehmen so in die Lage versetzt, neue Ebenen der Wertschöpfung zu erschließen."