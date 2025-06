Airbus testet Rekordhochs

Bereits vor einigen Wochen wurde nach Beendigung eines kurzfristigen Korrekturtrends gegen Ende Mai auf einen erfolgreichen Ausbruch in der Airbus-Aktie hingewiesen, die Zielzone lautete damals 177,36 Euro. Dieses Niveau hat das Wertpapier nun fast erreicht, zusammen mit dem Vorgängerhoch aus März 2024 bei 172,82 Euro wird in diesem Bereich nun eine mittelfristige Weichenstellung für das Airbus-Papier erwartet. Auf Grundlage der fundamentalen Daten lässt sich ein Ausbruch damit mit Leichtigkeit untermauern und könnte im Erfolgsfall Kaufsignale in Richtung 192,10 und darüber 205,65 Euro generieren, weshalb sich ein mittelfristiges Long-Investment beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY95QF anbieten würde. Bevor jedoch ein nachhaltiger Ausbruch gelingt, könnte es zu temporären Rücksetzern zurück auf 168,18 sowie darunter 160,00 Euro im Zuge einer kurzzeitigen Konsolidierung kommen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich größere Abschläge auf 151,04 und darunter sogar 141,05 Euro auslösen. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen für eine derartige Entwicklung. Investierte Anleger ziehen aber ihre Stopps nach oder nehmen sogar einige Gewinne mit.

