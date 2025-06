Japan Inflation im Großraum Tokio schwächt sich unerwartet stark ab In Japan hat sich die Inflation im Großraum Tokio überraschend stark abgeschwächt. Im Juni legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im Mai …