Die Attraktivität von Gold wird weiter steigen

Diese Funktion des Wertspeichers rückt seit dem Ende der Coronazeit wieder stärker in das

Bewusstsein der Anleger. Zunächst schreckte die hohe Inflation die Menschen auf und viele

erinnerten sich wieder daran, dass das Gold einen hervorragenden Inflationsschutz

darstellt. In der Zwischenzeit ist die Inflation zwar wieder etwas zurückgekommen, doch

der Anstieg des Goldes geht unbegrenzt weiter.

Die Notenbanken vertrauen in letzter Instanz nur dem Gold

Im Hintergrund dieser Entwicklung stehen die anhaltenden Goldkäufe der Notenbanken.

Diese kaufen Gold nicht, um sich vor Inflation zu schützen. Sie erwerben das gelbe Metall,

weil sie wissen, dass es anders als US-Dollar, Euro, Yen und Schweizer Franken eine Anlage

darstellen, die nicht ausfallen kann. Gold hat keinen Forderungscharakter und es kann nicht

beliebig vermehrt werden.



Auch steht das Gold nicht in der Verfügungsgewalt eines einzigen Staates oder

Staatenbundes. Das ist bei den nationalen Währungen ganz anders. Sie stellen eine

Zahlungsforderung gegen die jeweilige Notenbank dar und können daher ausfallen, denn

Staaten, die ihre Schulden nicht mehr bedienen können und bankrott gingen sind in der

Geschichte wesentlich häufiger anzutreffen, als Staaten, die ihre Schulden vollständig

zurückgezahlt haben.



Dass die Notenbanken heute Gold kaufen und dieses in ihre Tresore einlagern, aber

gleichzeitig auf US-Dollar oder Euro lautetende Staatsanleihen meiden, ist ein sehr

deutlicher Vertrauensbeweis für das Gold und gleichzeitig ein erheblicher Beweis von

Zweifel und Misstrauen gegenüber den Anleihen anderer Staaten, obwohl diese teilweise

recht hohe Zinsen bringen.



Das große Aufwachen der Anleger beim Gold hat begonnen



Die Chance ist hoch, dass man aus der Rückschau das Jahr 2025 einmal als das Jahr

bezeichnen wird, in dem die Welt ganz allgemein langsam begann, dem Papiergeld den

Rücken zuzukehren. Ein solcher Prozess vollzieht sich niemals über Nacht. Es sind

schleichende Prozesse. Diese können aber durch verschiedene Katalysatoren deutlich

beschleunigt werden.



Der Amtsantritt von Donald Trump war ein solcher Katalysator, denn die eratische

Verhandlungstaktik und Vorgehensweise des US-Präsidenten hat die Anleger zunächst

aufgeschreckt und dann langsam aufwachen lassen. Alte, vermeintlich sicherer Annahmen,

wie die, dass der US-Dollar sicher sei und dass die USA ihre Verbindlichkeiten bezahlen

werden, gelten seit dem 20. Januar 2025 plötzlich nicht mehr. Ersetzt wurden sie durch

pure Unsicherheit.

Nichts hasst die Börse mehr als diese Unsicherheit und so wundert es nicht, dass vor

diesem Hintergrund der Goldpreis weiter kräftig anstieg, während einzelne Anleihen

Kursverluste von bis zu 50% hinnehmen mussten. Wer spekulative Aktien kauft, ist Verluste

von 50% und mehr gewohnt. Sie gehören quasi zur Anlagestrategie und werden durch

dreistellige Gewinne wieder ausgeglichen.



Der Schock der Anleihegläubiger wird auf Dauer massive Konsequenzen haben



Doch ein Anleger, der Anleihen kauft, will keine spektakulären Gewinne, sondern vor allem

Sicherheit und genau kalkulierbare Einnahmen. Diese Anleger werden in ihren Grundfesten

erschüttert, wenn der Kurs ihres Investments plötzlich nur noch die Hälfte wert ist. Man

kann diesen Aspekt nicht hoch genug gewichten, denn genau an diesem neuralgischen

Punkt unterscheiden sich Anleihegläubiger von Aktionären.



Die Konsequenz der durch Donald Trump zusätzlich verstärkten Unsicherheit war eine

massive Flucht ins Gold. Sie ist aktuell etwas zur Ruhe gekommen. Doch viel spricht dafür,

dass diese Ruhe nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm ist. Nicht nur in den USA, sondern

in den meisten Ländern ist das Schuldenproblem alles andere als gelöst. Gleichzeitig

besteht an geopolitischen Konflikten aktuell kein Mangel.



Die Frage ist nicht ob sich die Anleger bald wieder an das Gold erinnern werden, sondern

nur, wann der nächste Schub erfolgen wird. Dass er kommen wird ist klar. Nicht umsonst

haben JP Morgan und Goldman Sachs ihre Preisprognosen für das gelbe Metall immer

wieder angehoben.



Ein langjähriger Bullenmarkt liegt vor dem Goldsektor



Selbst Goldpreise von 4.000 US-Dollar und mehr sind derzeit nicht die kühnen Träume vonWeltuntergangspropheten, sondern die nüchternen Berechnungen von Wall-Street-

Analysten, die einfach nur mathematisch korrekt der Frage nach gehen, was wohl passieren wird, wenn die Flucht in das Gold auch weiterhin das Denken der Anleger bestimmt.



Der Goldmarkt ist viel zu eng, als dass er eine massive und anhaltende Flucht der Anleger

in das Gold ohne weitere massive Preisanstiege verkraften kann. Es vollzieht sich nicht

mehr und nicht weniger als ein grundlegender Paradigmenwechsel. Deshalb sollten Sie

nicht überrascht sein, wenn im Januar 2029, wenn Donald Trump das Weiße Haus wieder

verlassen wird, allgemein die Meinung vorherrscht, dass der Beginn seiner Präsidentschaft

ein sehr guter Zeitpunkt zum Kauf von Gold gewesen sei.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.