DAX nimmt die 24.000 ins Visier – US-Inflationsdaten könnten grünes Licht geben

Aus technischer Sicht hat der DAX in den vergangenen zweieinhalb Wochen einen Boden ausgebildet, von dem aus sich der Bullenmarkt über den Sommer fortsetzen könnte. Anleger setzen jetzt auf einen neuen Rally-Schub. Ihr Optimismus wird gespeist von aufkommenden Zinssenkungshoffnungen in den USA, sinkenden Renditen und einer ganzen Reihe von positiven Nachrichten in der Handelspolitik. Außerdem weckt die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik in Deutschland die Lust auf Aktien.

In den USA geht es heute um das Thema Inflation und Zinsen. Der Index der persönlichen Konsumausgaben könnte den schwächsten Wert seit Jahren zeigen und damit die Markterwartung von zwei Zinssenkungen der US-Notenbank noch in diesem Jahr bestätigen. Eine dritte Senkung wird ebenfalls für möglich gehalten, aber nicht als sicher erachtet. Aus den Wirtschaftsdaten in den USA lässt sich ablesen, dass sich die Konjunktur in den USA abkühlt, allerdings ist eine Rezession weiterhin nicht auszumachen. Das ist ein perfektes Szenario für Aktien: Verwerfungen in der Konjunktur bleiben aus und es gibt trotzdem die Aussicht auf weitere Zinssenkungen.