Devisen Euro gibt zum US-Dollar etwas nach - Deutliche Gewinne auf Wochensicht Der Euro ist am Freitag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1689 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vortag. Am Vortag war er noch zeitweise bis auf 1,1744 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand …