Warum UBS Nvidia, Broadcom und Micron zu den besten KI-Aktien kürt!

Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) bleibt einer der stärksten Treiber an den globalen Aktienmärkten. Die Schweizer Großbank UBS hat jetzt drei klare Favoriten für Anleger benannt, die vom anhaltenden KI-Boom profitieren wollen: Nvidia, Broadcom und Micron Technology.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse beschreibt UBS die drei großen Wachstumstreiber, die den KI-Sektor in den kommenden Jahren maßgeblich vorantreiben sollen. Zum einen sei das das Modelltraining für große KI-Anbieter wie OpenAI, Google und Meta. Ein weiterer Treiber ist die zunehmende Verbreitung verbraucherorientierter KI-Produkte, darunter Anwendungen wie ChatGPT oder die neuen "AI Overviews" von Google. Als dritten Faktor nennt UBS den Aufbau und die Wartung von Enterprise-AI-Lösungen, also unternehmensspezifische Anwendungen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden müssen.