Knorr-Bremse fallen - JPMorgan und Citi sehen kaum Kurstreiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zwei verhaltenere Analystenkommentare dürften die Aktien des Bremsenherstellers für Zug- und Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , am Freitag belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut drei Prozent auf 82,25 Euro.

Bereits am Donnerstag war dem jüngsten Erholungsversuch der Knorr-Bremse-Papiere an der 21-Tage-Linie etwas über 86 Euro die Luft ausgegangen. Am Ende hatten die Aktien nahezu unverändert geschlossen.