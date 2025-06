Bayer erhält EU-Zulassung für noch längere Behandlungsintervalle mit Eylea

BERLIN (dpa-AFX) - Die hohe Dosierung des Augenmedikamentes Eylea von Bayer kann in der EU nun mit noch längeren Behandlungsintervallen eingesetzt werden. Die Europäische Kommission habe die Zulassungserweiterung für die 8-Milligramm-Dosis für Intervalle von bis zu sechs Monaten zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Konkret geht es dabei um die Behandlung der Netzhauterkrankungen neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie das diabetische Makulaödem (DMÖ). Im besten Fall können die Patienten jetzt also eine sechsmonatige Pause zwischen den Injektionen ins Auge einlegen.

Das Milliardenmedikament Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des Dax-Konzerns . Mit einem längeren Behandlungsintervall werden Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Das Medikament steht in Konkurrenz etwa zu Vabysmo vom Schweizer Pharmakonzern Roche