Alphabet: Kaufempfehlung bekräftigt – das ist jetzt das Kursziel!

Obwohl der gegenwärtig am günstigsten bewertete Magnificent-Wert, hängt die Alphabet-Aktie dem Gesamtmarkt hinterher. Mit einem Minus von 8,3 Prozent seit dem Jahreswechsel konnte der Suchmaschinenanbieter der jüngsten Rallye am Aktienmarkt nicht folgen und ist weit hinter den S&P 500 zurückgefallen, der in diesem Jahr ein Plus von 4,8 Prozent verzeichnet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Tipp aus der Redaktion So holen Sie sich den Weltmarkt ins Depot: Der So holen Sie sich den Weltmarkt ins Depot: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating (WKN: WELT0A) bildet einen hauseigenen Index mit Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab.

JP Morgan nimmt Aktie in Schutz, bekräftigt Kaufempfehlung

Gegen Kritikerinnen und Kritiker haben die Aktie jetzt Analystinnen und Analysten der US-Großbank JP Morgan verteidigt. Sie empfehlen Alphabet weiterhin zum Kauf. Ihr Kursziel haben sie von zuletzt 195 auf 220 US-Dollar angehoben.

Sie rechnen trotz der aktuellen Bedenken von Marktteilnehmenden damit, dass KI unter dem Strich Rückenwind für die Geschäftsentwicklung bedeutet. Sie verweisen dabei auf die deutlich breitere Nutzerbasis als diejenige der Konkurrenten. Im Vergleich zu OpenAIs 800 Millionen wöchentlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern verfüge Google weltweit über mehr als 5 Milliarden User.

Ihr Argument: Rücken- nicht Gegenwind durch Künstliche Intelligenz!

Dass Alphabet seine Marktanteile wird behaupten können, begründen die Expertinnen und Experten mit ihrer Beobachtung, dass die kürzlich eingeführten KI-Zusammenfassungen von Browser-Suchergebnissen zu einem Anstieg der Suchanfragen um 10 Prozent geführt habe.

Dieses Feature soll noch in diesem Jahr weiter ausgerollt werden und sich bis zum dritten Quartal auf zwei Drittel aller Suchanfragen erstrecken, was zu einem insgesamt höheren und nicht wie befürchtet niedrigeren Aufkommen führen könnte. Bis zu 4 Milliarden User könnten noch in diesem Jahr KI-Zusammenfassungen nutzen. Dadurch sollen eventuelle Marktanteilsverluste gegenüber OpenAI ausgeglichen werden können.

Aktie in einer weiter schwierigen Ausgangslage

Die in der Nacht auf Freitag veröffentlichte Studie hatte bislang keine Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Am Freitagvormittag notiert die Alphabet-Aktie gemeinsam mit den US-Futures leicht im Plus und ist damit auf einem guten Weg, die jüngsten Erholungsgewinne auszubauen. Technisch bleibt die Lage jedoch angespannt. Es bleibt die Gefahr, dass es zu einer Bärenflagge und damit einer weiteren Verkaufswelle kommen könnte.

Ungeachtet dessen sind nicht nur die Analystinnen und Analysten von JP Morgan unverändert zuversichtlich für die Aktie, sondern auch diejenigen anderer Research-Abteilungen. Bei insgesamt 68 Empfehlungen kommt Alphabet insgesamt 41 Mal auf "Kaufen" und 16 Mal auf Übergewichten. Nur 11 Ratings verleihen ein "Halten", während die Anteile kein einziges Mal zum Untergewichten oder zum Verkauf vorgesehen sind.

Fazit: Kurz- und mittelfristige Unsicherheiten bleiben bestehen

Mit einem Kursziel von 220 US-Dollar reiht sich JP Morgan in die Reihe überdurchschnittlich bullisher Investoren ein. Im Schnitt sehen Wall-Street-Expertinnen und -Experten den fairen Wert bei 201,47 US-Dollar, was ein Potenzial von 16,1 Prozent impliziert. JP Morgan hingegen sieht gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag sogar eine Upside von 26,8 Prozent.

Dabei haben sie die Bewertung auf ihrer Seite, denn aktuell ist Alphabet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,8 bewertet, was um 27,9 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre liegt. Auch bei anderen Bewertungskennziffern handelt die Aktie aktuell zwischen 5 und 20 Prozent unter ihren historischen Vergleichswerten. Die Abschläge gegenüber dem Peer-Group fallen jedoch weniger groß aus.

Wenngleich die Bewertung günstig ist und Research-Häuser weiter zuversichtlich sind, ist die Aktie aktuell kein klarer Kauf, ehe sie nicht entweder wieder konstruktivere Tendenzen zeigt oder die Unsicherheiten gegenüber der Konzernstruktur und den weiteren Geschäftsaussichten verschwunden sind. Bis es so weit ist, könnten andere KI-Werte – darunter zum Beispiel Okta – besser performen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!