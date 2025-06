Masterflex: Großauftrag bringt strategisches Wachstumspotenzial

Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex einen neuen Großauftrag gemeldet, mit dem das Unternehmen, nach einer Anlaufphase im kommenden Jahr, ab 2027 über mehrere Jahre zusätzliche Erlöse von 5 Mio. Euro pro Jahr generieren werde. Wahrscheinlich noch wichtiger als der reine Umsatzeffekt des Auftrags, den Masterflex als einen Engineering- und Rahmenvertrag bezeichne, sei die damit gleich auf mehreren Gebieten vollzogene Expansion. Denn es handele sich um ein neues Produkt, mit dem sich Masterflex nach eigenen Angaben zugleich auch neue Material- und Assemblierungstechnologie, neue Anwendungsmöglichkeiten und neue Märkte erschließe. Konkreteres sei der Meldung noch nicht zu entnehmen gewesen, doch solle das neue Produkt im Zusammenhang mit der HERO@ZERO-Strategie stehen, mit der das Geschäft in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt werde. Das Unternehmen zeige sich zuversichtlich, diese Expansionsschritte in weitere Aufträge ähnlicher Art ummünzen zu können und gehe davon aus, auf diesem neuen Gebiet spätestens bis 2030 Umsätze von 10 Mio. Euro pro Jahr erzielen zu können.

Aufgrund dieser herausgehobenen strategischen Bedeutung haben die Analysten den Auftrag trotz der noch geringen Informationsbasis bereits in ihr Modell integriert, wobei sie im Wesentlichen in den Jahren 2025 und 2026 die Aufwendungen und Investitionen leicht erhöht und ab 2027 die von Masterflex in Aussicht gestellten zusätzlichen Erlöse berücksichtigt haben.

Insgesamt bewerten sie die Meldung sehr positiv, zeige sie doch, dass Masterflex dank der eigenen Technologie-, Material-, Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz noch über große Wachstumspotenziale auch abseits des aktuellen Kerngeschäfts verfüge. Da gleichzeitig mit dem Aufbau des Standorts in Marokko aber auch die Wachstumsgrundlage in ebendiesem Kerngeschäft weiter gestärkt werde, sehen die Analysten das in ihrem Bewertungsmodell unterstellte Wachstumsszenario als sehr gut fundiert an. Der von ihnen ermittelte faire Wert habe sich durch die Integration des neuen Großauftrags und der sich damit bietenden weitere Potenziale auf 16,80 Euro je Aktie leicht erhöht. Trotz der positiven Kursreaktion auf die Meldung, mit der die Masterflex-Aktie ein neues Mehrjahreshoch markiert habe, sehen die Analysten weiteres Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent und bekräftigen auf dieser Basis ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.06.2025 um 8:46 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.06.2025 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 27.06.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-27-SMC-Comment-Masterflex-SE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 16,80 EUR