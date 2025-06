Neuer Ärger für PayPal und Block!

Tipp aus der Redaktion Aktien, Schuldtitel, andere Fonds: Breit gestreute Investitionschancen bietet der Aktien, Schuldtitel, andere Fonds: Breit gestreute Investitionschancen bietet der Mischfonds Global Portfolio One (WKN: A2PT6U)

Kryptobörsenbetreiber Kraken startet Frontalangriff

Wie Kraken in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt hat soll die frisch gestartete App Krak Zahlungen sowohl von Krypto- als auch Fiat-Währungen in über 100 Ländern erlauben. Zum Start sollen dabei über 300 Krypto-, Fiat- und Stablecoin-Währungen zur Verfügung stehen, die "nahtlos" versendet und empfangen werden können.

Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Für die Zukunft hat der Kryptobörsenbetreiber angekündigt, sowohl physische als auch virtuelle Kreditkarten herausgeben zu wollen, die für Online-Einkäufe aber auch Einkäufe im stationären Handel genutzt werden können. Dabei sollen die Zahlungen einerseits mithilfe von Kryptowährungen, anderseits aber auch mit klassischen Devisen bezahlt werden können.

Auch in das Buy-now-pay-later-Geschäft (BNPL) will Kraken einsteigen. Hier würde man ebenfalls in Konkurrenz zu etablierten Anbietern treten, darunter auch Klarna. Diese Initiativen stellen den Versuch Krakens dar, klassischen Abwicklern das Geschäft streitig zu machen. Selbst in den Handel mit Aktien ist das Unternehmen mit seiner Plattform xStocks bereits eingestiegen.

Anfängliche Verluste konnten rasch wettgemacht werden, ...

Auf die ambitionierten Pläne von Kraken reagierten die Anteile von Block und PayPal am Donnerstag zunächst mit Verlusten. Diese konnten sie im Rahmen der guten Gesamtmarktentwicklung aber rasch wieder aufholen, sodass sie mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gingen.

Die Underperformance gegenüber dem breiten Markt bleibt jedoch beträchtlich. Aus technischer Perspektive drängt sich aktuell weder ein Kauf der PayPal-Aktie noch der Anteile von Block auf. Auch von der jüngsten Begeisterung für Stablecoins, versinnbildlich durch die Kursexplosion der Aktie von Circle Internet, konnten die beiden Anbieter bislang nicht profitieren – und dass, obwohl PayPal längst über einen eigenen Stablecoin verfügt.

Fazit: ... aber die Underperformance dürfte weiter anhalten

Auch mit Blick auf die Bewertungen sollten Anlegerinnen und Anleger gegenüber PayPal und Block zurückhaltend agieren. Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,4 sieht PayPal auf den ersten Blick zwar günstig aus, das Wachstum ist aber fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch bei Block drängt sich angesichts eines KGVs von 23,7 kein Kauf auf, zumal die Erlöse hier im abgelaufenen Quartal sogar rückläufig waren.

Wer in die Branche investieren möchte, sollte daher dynamischeren Titeln den Vorzug geben. Eine spannende Wachstumsstory bietet beispielsweise der aus Hongkong stammende Broker-Anbieter Futu Holdings, während Coinbase und Robinhood die aktuell gefragtesten Momentum-Plays sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion