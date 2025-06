Makenita Resources leitet Bohrungen auf dem Silberprojekt Hector in Ontario ein Vancouver, B.C. – 27. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten auf seinem Silber-Kobaltprojekt Hector im historischen Bergbaurevier Larder Lake in …