Mehr als drei Millionen Erwerbslose würden gerne arbeiten

Knapp 1,8 Millionen Menschen dieser sogenannten Stillen Reserve am Arbeitsmarkt seien vergleichsweise weit von einem aktiven Erwerbsleben entfernt, ordneten die Wiesbadener Statistiker ein. 930.000 Menschen in der "Stillen Reserve" suchen aktuell deswegen keine Arbeit, weil sie glaubten, keine passende Tätigkeit finden zu können. Bei 380.000 Menschen seien etwa Betreuungspflichten der Hinderungsgrund.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Etwa 3,1 Millionen Erwerbslose in Deutschland würden gerne arbeiten. Diese Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren seien zwar kurzfristig nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar und suchten momentan nicht aktiv nach Arbeit, wünschten sich aber dennoch eine bezahlte Tätigkeit, erläuterte das Statistische Bundesamt auf Basis von Zahlen für das Jahr 2024.

Kinderbetreuung und gesundheitliche Einschränkungen als Gründe

In der Altersgruppe der 25- bis 59-Jährigen gab fast ein Drittel (31,3 Prozent) der Frauen an, sie könnten derzeit keine Arbeit aufnehmen, weil sie Angehörige betreuen müssten. Für Männer in dieser Altersgruppe sind gesundheitliche Einschränkungen (35,5 Prozent) der Hauptgrund, warum sie nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind.

Ein Jahr zuvor hatten die Wiesbadener Statistiker fast 3,2 Millionen Menschen zur "Stillen Reserve" am Arbeitsmarkt gezählt. Nicht enthalten sind in dieser Gruppe Erwerbslose, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das waren den Angaben zufolge im vergangenen Jahr knapp 1,5 Millionen. Somit summierte sich das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial in Deutschland im Jahr 2024 auf 4,6 Millionen Menschen.