USA melden Vollzug: China-Deal unterzeichnet - weitere Abkommen sollen folgen

Ein heiß diskutiertet Streitpunkt zwischen beiden Seiten betrifft den Zugang zu seltenen Erden, die in zahlreichen wichtigen Industrien verwendet werden – von Windkraftanlagen bis hin zu Flugzeugturbinen. China fördert mit Abstand die größte Menge des kritischen Rohstoffs. "Sie werden uns Seltene Erden liefern", und die USA würden im Gegenzug ihre Gegenmaßnahmen zurücknehmen", erklärte Lutnick in einem Interview mit Bloomberg News.

Nach monatelangen Verhandlungen haben die USA und China ein ihr lange erwartetes Handelsabkommen unterzeichnet. US-Handelsminister Howard Lutnick bestätigte, dass die vor einem Monat in Genf getroffene Vereinbarung nun offiziell unterzeichnet wurde. Ein Meilenstein, der die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nationen stabilisieren dürfte, so die Hoffnung der Finanzmärkte.

Präsident Donald Trump hatte bereits am Donnerstag bestätigt, dass die USA und China eine Vereinbarung über die Lieferung dieser Rohstoffe getroffen haben, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

Anleger und Analysten hoffen nun, dass das Thema Handelsstreit nicht länger als Damoklesschwert über den Märkten hängen wird. "Der Handelskonflikt war ein Thema, das die Kursentwicklung in diesem Jahr stark ausgebremst hat", schreibt Marktexperte Thomas Altmann von QC Markets. "Weitere Deals könnten diesen Bremsklotz jetzt ein Stück weiter beseitigen."

Gleichzeitig Lutnick kündigte in einem Interview an, dass in den kommenden zwei Wochen weitere Handelsabkommen mit zehn Handelspartnern der USA abgeschlossen werden sollen. Diese Vereinbarungen sollen laut Lutnick in verschiedene Kategorien unterteilt und dann zügig in die Umsetzung gebracht werden. Trump drängt darauf, bis zum 9. Juli eine Vielzahl von Abkommen zu finalisieren, um die höheren Zölle, die im April ausgesetzt wurden, wieder einzuführen.

Die Märkte reagieren bereits positiv auf die Entwicklungen: Nachdem die US-Märkte am Donnerstag neue Rekordhochs erreichten, legt auch der DAX am Freitagmorgen zu.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6466,58 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer