Nvidia-Deal lässt diese KI-Aktie dreistellig explodieren!

Die Aktien des US-Unternehmens Cyngn sind am Donnerstag zeitweise um fast 350 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem das Unternehmen im Rahmen der Fachmesse Automatica 2025 eine strategische Partnerschaft mit Nvidia angekündigt hatte. Im Fokus steht die Integration der Nvidia-Robotikplattform Isaac in Cyngns autonome Industriefahrzeuge, die bereits im kommerziellen Einsatz sind.

Cyngn entwickelt Softwarelösungen für autonom fahrende Fahrzeuge in Fertigung und Logistik. Die firmeneigene Plattform DriveMod, die mit Nvidia-Technologie kombiniert wird, soll helfen, Arbeitskosten zu senken, Durchsatzraten zu steigern und Sicherheitsstandards zu verbessern. Im Rahmen der Partnerschaft wurde Cyngn laut eigenen Angaben unter mehreren Innovatoren ausgewählt, die "Nvidia Isaac-Technologien einsetzen, um eine sichere und skalierbare Autonomie in dynamischen, realen Umgebungen zu beschleunigen".