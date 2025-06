Dax steigt auf Wochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag wohl eine starke Woche besiegelt. Der Dax kletterte in den Anfangsminuten bis auf knapp 23.867 Punkte und überbot damit sein bisheriges Wochenhoch, das im Zuge des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran vom Dienstag stammte. Außerdem schaffte er es über seinen 21-Tage-Durchschnitt, dessen Linie ihm zuletzt Widerstand gegeben hatte. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Im frühen Handel notierte der Dax dann noch mit 0,64 Prozent im Plus bei 23.800 Zählern. Damit baute er sein Wochenplus auf etwa zwei Prozent aus. Der MDax legte am Freitag zuletzt 0,16 Prozent auf 30.149 Punkte zu, während es für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 deutlicher um 0,8 Prozent nach oben ging.

Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt und auch die Ängste rund um Zollstreitigkeiten lassen die Anleger derzeit noch beiseite. Im Fokus stehen vielmehr wieder der Megatrend Künstliche Intelligenz, die Ausgabenziele der Nato sowie die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands. Hinzu kommt noch das Thema Geldpolitik mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA./tih/mis