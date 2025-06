US-Manager wird Chef von Sprachlern-App Babbel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Sprachlern-App Babbel bekommt einen Chef aus den USA. Die Führung übernimmt Tim Allen, der zuvor unter anderem an der Spitze der Videoplattform Vimeo stand. Mitgründer Markus Witte, der im vergangenen Herbst kommissarisch in den Chefsessel zurückkehrte, macht als Aufsichtsratsvorsitzender weiter.

Der Markt, in dem Babbel aktiv ist, wird momentan rapide von Künstlicher Intelligenz verändert. So setzt der Babbel-Konkurrent Duolingo stark auf KI bei der Erstellung von Kursinhalten. Duolingo-Chef Louis von Ahn kündigte im April unter anderem an, dass nach und nach keine externen Mitarbeiter mehr für Aufgaben engagiert werden sollen, die KI erledigen könne.