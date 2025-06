JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen und Ausblick von 56 auf 64 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Boss kappte am Freitag seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 und liegt jeweils klar unter dem Marktkonsens. Er traut Nike aber zwischen 2026 und 2029 eine Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent per annum zu./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 02:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 03:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,47 % und einem Kurs von 58,52EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 56

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A