Leichte Gewinnmitnahmen bei Aixtron - Oddo optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Erholungsrally der Aktien des Maschinenbauers Aixtron haben am Freitag einige Anleger zunächst ein wenig Kasse gemacht. Nach einem positiven Kommentar der Investmentbank Oddo BHF stieg der Kurs kurz nach dem Handelsstart um bis auf knapp 15,69 Euro und damit auf ein weiteres Hoch seit Januar. Zuletzt notierten die Papiere dann aber mit 15,39 Euro 0,4 Prozent im Minus. Seit dem Mehrjahrestief im April summieren sich die Kursgewinne aber auch schon auf mehr als 80 Prozent.

Die Analysten von Oddo BHF sehen weiter Luft nach oben, hoben ihr Kursziel von 17 auf 19 Euro an und blieben bei ihrem "Outperform" Votum. Eine Investorenveranstaltung des Unternehmens in Paris habe zuversichtlich gestimmt, so die Experten. So sei laut Aixtron 2025 ein Erreichen der Mitte der Zielspannen für die Geschäftsentwicklung das wahrscheinlichste Szenario. Die Markterwartungen seien da noch vorsichtiger, so die Experten. Gleichwohl blicke das Unternehmen noch eher vorsichtig auf 2026, da die Entwicklung schwer vorhersagbar sei.