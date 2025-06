Tesla muss nur Gas geben – Aktie vor starkem Robotaxi-Kursboost?

"Es ist an der Zeit, bei Tesla voll einzusteigen", schreibt Legg in seiner Analyse. Der Analyst sieht im kontrollierten Rollout der autonomen Fahrdienste ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Tesla könnte vor einer neuen Rallye stehen. Laut einer aktuellen Analyse von Benchmark Equity Research erwartet Analyst Mickey Legg einen Kursanstieg von bis zu 45 Prozent. In einer Mitteilung vom Donnerstag hob Legg sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 350 auf 475 US-Dollar an.

Neue Gesetze in Texas stärken Teslas Position

Seit Sonntag bietet Tesla ausgewählten Testpersonen in Austin eine erste Version seines Robotaxi-Dienstes an. Der kontrollierte Start unterstreiche laut Legg Teslas sicherheitsorientierten Ansatz – ein entscheidender Faktor, um Behörden und Öffentlichkeit zu überzeugen.

"Neue gesetzliche Regelungen für autonome Fahrzeuge, die ab dem 1. September in Texas in Kraft treten, werden unserer Einschätzung nach weiteres Vertrauen schaffen und die Expansion in weitere Städte erleichtern", so Legg.

Tesla vs. Waymo

Besonders positiv wertet der Analyst Teslas technologische Strategie im Vergleich zum Rivalen Waymo. Während Waymo stark auf teure Lidar-Technologie setzt, verfolgt Tesla weiterhin einen kamerabasierten Ansatz, der deutlich kostengünstiger und besser skalierbar sei.

"Die durchschnittlichen Kosten eines Waymo-Fahrzeugs liegen im sechsstelligen Bereich – weit über den Produktionskosten eines Model Y", betont Legg.

Auch Teslas solide Bilanz spricht laut Benchmark für weiteres Wachstum. Der überschüssige Free Cashflow der letzten Quartale biete ausreichend Spielraum, um künftige Investitionen in Robotaxis, neue Fahrzeugmodelle und das Robotikprogramm "Optimus" zu finanzieren.

Abschwächung bei Auslieferungen bereits eingepreist

Auch die bevorstehenden Quartalszahlen schrecken Legg nicht ab. Ein Rückgang der Auslieferungen im zweiten Quartal sei von Analysten bereits weitgehend eingepreist.

"In unseren Augen entwickelt sich Tesla von einem innovativen Fahrzeughersteller zu einem Hightech-Unternehmen für Automatisierung und Robotik mit beispielloser Fertigungskapazität in den USA", so Legg.

Omead Afshar tritt ab

Parallel zu der positiven Analystenstimme sorgt ein Führungswechsel bei Tesla für Schlagzeilen: Omead Afshar, enger Vertrauter von CEO Elon Musk und bislang verantwortlich für Vertrieb und Produktion in Nordamerika und Europa, hat das Unternehmen verlassen.

Afshar war seit 2017 bei Tesla tätig und galt lange als eine der wichtigsten Führungspersönlichkeiten hinter Musk. Besonders beim Aufbau der Gigafactory in Texas spielte er eine zentrale Rolle. Die genauen Hintergründe seines Abgangs sind bisher unklar.

Aktienkurs unter Druck – Hoffnung liegt auf Robotaxi-Erfolg

Trotz des Robotaxi-Starts bleibt die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn rund 19 Prozent im Minus. Aktuell notiert diese bei 278,65 Euro (Stand: 10:30 Uhr MESZ, Tradegate). Analysten warnen, dass der geplante Rollout in weitere Städte regulatorische und sicherheitstechnische Hürden mit sich bringen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 279EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.





