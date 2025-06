Canada Nickel gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Millionen CAD bekannt und ein Update zur weiteren Finanzierung

NICHT ZUR WEITERGABE AN UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES ODER ZUR WEITERGABE IN DIE VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, 26. Juni 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nicke ... -) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung (das "vermittelte Angebot") mit einem Bruttoerlös von 13.000.750 CAD bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option des Vermittlers. Im Rahmen des Brokered Offering verkaufte man 15.295.000 Einheiten des Unternehmens (die "vermittelten Einheiten") zu einem Preis von 0,85 CAD pro vermittelter Einheit.

Jede vermittelte Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit bis zum 26. Juni 2028 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,20 CAD zu erwerben.

Red Cloud Securities Inc. und Scotiabank agierten als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Cormark Securities Inc. und Haywood Securities Inc. gehörten (zusammen die "Agenten"), in Verbindung mit dem Brokered Offering. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen im Rahmen des Brokered Offering erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von ca. 649.527 CAD und wurden 764.148 nicht übertragbare Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Broker Warrants") ausgegeben. Jeder Broker Warrant kann bis zum 26. Juni 2028 zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.

Das Unternehmen zahlte außerdem eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 22.193 CAD in bar und emittierte insgesamt 26.109 nicht übertragbare Finder Warrants (die "Finder Warrants") an bestimmte andere berechtigte Parteien, die Zeichner für das vermittelte Angebot vorstellten. Jeder Finder Warrant kann bis zum 26. Juni 2028 zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.