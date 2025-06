96 Prozent Chance auf Kursgewinne? – JPMorgan sieht Börsenrallye kommen

Berücksichtigt wurden sechs Indikatoren: wirtschaftliche Dynamik, Kursentwicklung, Umsatzwachstum, Bewertungsniveaus, Marktpositionierung und Kapitalflüsse. Aus diesen Variablen will das Team die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs oder Rückgangs des US-Leitindex in den kommenden sechs Monaten vorhersagen können.

Der Stratege Nikolaos Panigirtzoglou erklärte in einer Mitteilung, das neue Modell seines Teams signalisiere mit "ziemlicher Sicherheit" einen weiteren Aufwärtstrend beim S&P 500.

"Die aktuelle Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent liegt deutlich über der Schwelle von 75 Prozent, was auf eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang des S&P 500 in den nächsten sechs Monaten hinweist", so Panigirtzoglou.

Besonders deutlich falle derzeit das Signal der Kapitalflüsse aus. Laut JPMorgan verzeichneten Aktienfonds in den vergangenen vier Wochen Abflüsse, während gleichzeitig Mittel in Anleihefonds flossen – sowohl im US-Markt als auch global. Das wertet die Bank als Hinweis darauf, dass der Aktienmarkt weiter gestiegen ist, obwohl viele Investoren ihr Engagement zurückgefahren haben.

Selbst private Anleger agieren laut Panigirtzoglou noch verhalten. "Die Impulse der Privatanleger für Aktien haben sich nach einem sehr schwachen Mai im Juni etwas verbessert, sind aber im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit immer noch moderat", schrieb er.

Mit einem Rekordstand beim S&P 500, steigender Zurückhaltung unter Anlegern und einem klar positiven Signal aus dem Modell steht für JPMorgan fest: Die nächsten sechs Monate dürften für Investoren eher nach oben führen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





