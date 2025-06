JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 64 Dollar - 'Neutral'

taschenrechner0815 schrieb 04.04.25, 11:28

Da bin ich mir nicht so sicher. Ich kaufe ja auch keine Schuhe wegen des Images. Ich kaufe die Schuhe, weil der Sieger des Boston Marathons mit den neuesten Adizero auf einmal 3 Minuten schneller war, weil dort eine Carbon-Sprungfeder verbaut wurde... Nur irgendwann ist halt ein Preis erreicht, wo ich dann den Scheibenwischer mache. Ich gehe ja auch nicht mehr in ein Restaurant und esse Schnitzel für 30 EUR... Inflation hat Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten. Bei einem Verbraucher mehr und bei anderen weniger. Vielleicht werden sich die Verbraucher auch an hohe Preise gewöhnen, dazu müssten sie aber mal die nächsten zwei drei Jahre konstant sein. Das ist jetzt nach Corona das 4 Jahre mit erheblichen Preissteigerungen. Irgendwann will ich mir die Preise nicht mehr leisten, auch wenn ich es noch könnte.