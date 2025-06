Verluste - Inflation in Frankreich etwas höher als erwartet

Volkswirtin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics hatte sowohl für Frankreich als auch für Spanien mit einer etwas niedrigeren Teuerung gerechnet. Die höhere Inflation dürfte jedoch die Konsumausgaben im Juni nicht belasten. Denn "es gibt Anzeichen dafür gibt, dass das Lohnwachstum wieder anzieht".

Am Nachmittag dürften noch Preisdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der Agenda steht der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine von der US-Notenbank bevorzugte Kennzahl zur Einschätzung der Preisentwicklung./la/jkr/mis