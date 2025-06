Ölpreise legen leicht zu - Deutliche Verluste auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen und haben damit die Stabilisierung der vergangenen Tage fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete 68,12 Dollar und damit 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 42 Cent auf 65,66 Dollar.

Die Notierungen am Ölmarkt konnten sich bereits den dritten Tag in Folge vergleichsweise stabil halten, nachdem sie zu Beginn der Woche eingebrochen waren. Ein überraschender Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und dem Iran hatte die Furcht vor einer Blockade einer wichtigen Transportroute für Rohöl gedämpft und die Ölpreise auf Talfahrt geschickt.