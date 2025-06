RTL mit Kurssprung wegen Sky-Übernahme - Streaming-Fantasie

Herbert H schrieb 04.06.25, 17:14

Interessant, dass hier im Forum Ruhe eingekehrt ist. Dabei gab es in den letzten Wochen in den Niederlanden interessante Pressemeldungen, die die Wahrscheinlichkeit eines nahen Verkaufs von RTL Nederland jetzt deutlich höher erscheinen lassen. Hier ein Beispiel dafür:



https://www.villamedia.nl/artikel/acm-lijkt-overname-rtl-nederland-door-dpg-media-goed-te-keuren



Ferner hat die Beteiligungsgesellschaft Scherzer gestern Abend mitgeteilt, dass RTL jetzt zu den Top-10-Beteiligungen gehört. Das war im Vormonat (also per Ende April) noch nicht der Fall.