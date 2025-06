Palantir steigt in Atomkraft ein – und soll Amerika im Rennen gegen China helfen

Palantir steigt mit einem 100-Millionen-Dollar-Deal in den US-Kernenergiemarkt ein. Gemeinsam mit dem Startup The Nuclear Company entwickelt der Softwarekonzern eine KI-Plattform, die den Bau von Atomkraftwerken digitalisiert und beschleunigt.

Die Software soll zehntausende Bau-Dokumente automatisieren und den Baufortschritt in Echtzeit über Lieferverzögerungen informieren. The Nuclear Company will damit bis 2030 erstmals Strom liefern – derzeit gibt es in den USA keine neuen Reaktoren im Bau. Palantir erhält für die Entwicklung der Plattform 100 Millionen US-Dollar in fünf Jahren.

Die Initiative knüpft direkt an Trumps Executive Orders an, die zehn neue Reaktoren bis 2030 und eine Vervierfachung der US-Atomkapazität auf 400 Gigawatt bis 2050 anvisieren. Neben nationaler Energiesicherheit geht es auch um militärische Souveränität: "Diese Partnerschaft ist die erste, bei der die Software von Palantir zum Einsatz kommt, um die nächste Generation der Kernenergieinfrastruktur voranzutreiben", so Gallagher.

Die Palantir-Aktie ist seit Monaten in einem Bullrun– angetrieben von KI-Fantasie, US-Verteidigungsaufträgen und wachsender Kleinanleger-Euphorie. Inzwischen hat der Kurs sich innerhalb eines Jahres fast versechsfacht.

Shortseller, die gegen Palantir gewettet hatten, wurden brutal ausgestoppt. Die Leerverkaufsquote ist von 5 Prozent im Oktober auf nur noch 2 Prozent gefallen. Viele Leerverkäufer mussten ihre Positionen mit Verlust auflösen – das ergibt laut Bloomberg einen Gesamtverlust von rund 7 Milliarden US-Dollar. "Die Raserei kann länger anhalten, als es den Bären lieb ist", warnt Thomas George von Grizzle. "Auch wenn die Leerverkäufer derzeit ruhig sind, sie kommen immer zurück", ergänzt US-Investor Louis Navellier.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 124,0EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.





