Warum Hendrik Kuhlmann auf eine neue Generation von Gastgebern setzt (FOTO)

Augsburg (ots) - Immer mehr Menschen suchen nach einem Weg, sich in derHotellerie selbstständig zu machen - ohne jahrelange Branchenerfahrung und miteinem sicheren Fundament. BRIGHT Franchise, gegründet von Hendrik Kuhlmann,bietet ein innovatives Franchisesystem für Quereinsteiger, die Apartments oderHotels unter einer starken Marke betreiben möchten. Was BRIGHT Franchise vonklassischen Konzepten unterscheidet, wie der Einstieg funktioniert und welcheVorteile die Partner erwarten, erfahren Sie hier.Viele Berufstätige träumen davon, sich selbstständig zu machen und ein eigenesUnternehmen zu führen - am besten in einer spannenden Branche mit großemZukunftspotenzial. Besonders häufig fällt dabei der Blick auf die Hotellerie:Menschen begeistern, ihnen ein Zuhause auf Zeit bieten und dabei wirtschaftlicherfolgreich sein. Doch oft scheitern die Pläne bereits am Anfang. Die größtenHürden: fehlende Branchenerfahrung, unklare Prozesse und die Sorge, den hohenAnforderungen eines Beherbergungsbetriebs nicht gewachsen zu sein. Hinzu kommt,dass Quereinsteiger oft an ihren Fähigkeiten zweifeln, finanzielle Verlustefürchten und sich etablierten Hoteliers unterlegen fühlen. Wenn diese Problemebestehen bleiben, platzt der Traum oft, bevor er überhaupt begonnen hat. "Vielepotenzielle Gastgeber geben auf, bevor sie überhaupt angefangen haben - dabeikönnte der Weg so viel leichter sein", betont Hendrik Kuhlmann, Gründer undGeschäftsführer von BRIGHT Franchise."Wir bieten ein erprobtes System, das typische Fehler vermeidet und den Einstiegin die Hotellerie auch für Quereinsteiger ermöglicht", erklärt Hendrik Kuhlmann.Seit 2019 hat er BRIGHT von einer kleinen Ferienwohnungsvermietung zu einerdynamischen Marke mit Apartments, Boardinghäusern und Hotels in Deutschlandaufgebaut. Heute gibt er diese Erfahrung gemeinsam mit seinem Team weiter, indemer Gastgeber nicht nur beim Start, sondern auch beim langfristigen Betrieb undWachstum ihrer Beherbergungsbranche begleitet. Das BRIGHT-Franchisekonzept setztauf eine Kombination aus digital gestütztem Betrieb, klaren Qualitätsstandardsund intensiver Unterstützung. Ziel ist es, unternehmerisch denkenden Menscheneinen unkomplizierten Einstieg in die Hotellerie zu ermöglichen - und dabei eineneue Generation von Gastgebern zu fördern, die Innovation und wirtschaftlichenErfolg mit echter Gastfreundschaft verbinden.Mit BRIGHT Franchise zum eigenen Beherbergungsbetrieb - ohne VorkenntnisseBRIGHT Franchise richtet sich gezielt an Menschen mit Unternehmergeist - selbstwenn sie keine Vorerfahrung in der Hotellerie mitbringen. Das System bietetklare Strukturen - vom digitalen Check-in über das Revenue Management bis hin zu