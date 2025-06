Britische Regierung lenkt bei umstrittenem Sozialgesetz ein

LONDON (dpa-AFX) - Mit einer bemerkenswerten Kehrtwende scheint der britische Premierminister Keir Starmer eine Regierungskrise gerade noch abgewendet zu haben. Die Regierung machte im Streit um ein Gesetzesvorhaben, das die Versorgung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten regelt, in der Nacht deutliche Zugeständnisse an die Kritiker in den eigenen Reihen.

Zu einer "Rebellion", wie die Nachrichtenagentur PA schrieb, dürfte es nun in Starmers sozialdemokratischen Labour-Partei nicht mehr kommen. Ohne die Zugeständnisse hätte dem Premier am kommenden Dienstag bei der Abstimmung über das Gesetz im Unterhaus trotz großer Regierungsmehrheit eine bittere Niederlage gedroht. 120 Labour-Abgeordnete hatten sich hinter einen Änderungsantrag gestellt, der das Gesetzesvorhaben zu Fall bringen sollte.