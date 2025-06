MOEA Technology R&D Pavilion stellt auf der EUROBIKE 2025 intelligente Fahrradinnovationen vor

FRANKFURT, Deutschland, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Zahlreiche Aussteller werden auf der EUROBIKE 2025 ihre neuesten Produkte und Innovationen präsentieren und die jüngsten Entwicklungen in der Fahrradbranche beleuchten. Mit Unterstützung des Department of Industrial Technology, Ministry of Economic Affairs (DOIT, MOEA) stellt das Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC) seine neuesten Forschungs- und Entwicklungserfolge im Bereich der intelligenten Mobilität vor.

Das gemeinsame E-Bike-Protokoll ist die jüngste Innovation des CHC, das 2024 zusammen mit dem taiwanesischen Fahrradverband (Taiwan Bicycle Association, TBA) die Cycling Common Protocol Alliance gegründet hat, um standardisierte Lösungen für den Sektor der elektrisch unterstützten Fahrräder zu entwickeln, darunter E-Bikes, Handbikes und elektrische Dreiräder. Die Allianz zieht eine wachsende Zahl taiwanesischer Unternehmen an, die sich auf Kommunikationsprotokolle, Steckverbinder, Stromversorgungssysteme und Sensoren einigen wollen, um die Kompatibilität des E-Bikes zu verbessern.