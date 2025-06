BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 141 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die sogenannten KI-Agenten dürften im Gegensatz zu früheren KI-Anwendungen nicht nur die Produktivität der Nutzer steigern, sondern Aufgaben autonom lösen und das Branchenwachstum beflügeln, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung zur Software- und IS-Dienstleistungsbranche. Am besten positioniert sieht er hier SAP und mit Abstrichen Oracle. Atoss sieht er als attraktive Wette auf ein strukturelles Wachstum bei europäischen Personaldienstleistern. Dazu kämen starke Finanzzahlen und eine solide Bilanz./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 138,6EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 09:56 Uhr) gehandelt.