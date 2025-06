Desay Battery präsentiert umfassende Energiespeicherlösungen auf der Battery Expo 2025 in Vietnam

Aufgrund der veralteten Strominfrastruktur, der häufigen Strombeschränkungen in der Industrie und anderer Gründe verzeichnet Vietnam eine beispiellose Nachfrage nach Energiespeichern. Marktprognosen gehen von einem jährlichen Wachstum von 35 % im Jahr 2025 aus, wobei der Sektor voraussichtlich 500 Millionen USD überschreiten wird. Die rasante Entwicklung des Elektrofahrzeugsektors hat die Nachfrage nach Lithium-Akkus ebenfalls in die Höhe getrieben. Als ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Energiespeicherlösungen ist das Angebot von Desay Battery direkt auf diese neuen Bedürfnisse ausgerichtet.

HUIZHOU, China, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Desay Battery, ein weltweit führender Anbieter umfassender Energiespeicherlösungen, präsentierte vom 25. bis 27. Juni auf der Battery Expo 2025 seine selbst entwickelten Energiespeicherzellen, Speichersysteme für Privathaushalte und gewerbliche Anwendungen sowie C&I-Containerlösungen. Diese fortschrittlichen Technologien zogen die Aufmerksamkeit auf sich, da sie dem steigenden Bedarf Vietnams an Energiespeicherung entsprechen. Während der Veranstaltung unterzeichnete Desay Battery auch Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Partnern, um die strategische Expansion des Unternehmens in Südostasien voranzutreiben.

Die C&I-Systeme des Unternehmens, die in kleinen und mittelgroßen Konfigurationen erhältlich sind, zeichnen sich durch Hochleistungszellen, intelligente EMS-Plattformen und Unterstützung für die PV-Diesel-Integration und die Arbitrage von Spitzen-und-Tiefstwerten aus. Das flüssigkeitsgekühlte 5-MWh-Containersystem mit UL9540A-zertifizierter Sicherheit und Plug-and-Play-Design ermöglicht einen effizienten Einsatz in Netz-, Industrie- und Microgrid-Umgebungen. Das Unternehmen stellte auch hochleistungsfähige USV-Batteriesysteme für Rechenzentren vor, die bis zu 70 % Platzersparnis und geringere Lebenszykluskosten bieten.

Hinter diesem robusten Produkt-Ökosystem steht die durchgängige Design- und Fertigungsstärke von Desay Battery. Auf der Grundlage eines innovationsorientierten Qualitätsmanagementsystems setzt das Unternehmen einen umfassenden SIPOC-Rahmen und ein achtstufiges Sicherheitskonzept ein, einschließlich eines intelligenten EMS-basierten Wärme- und Brandmanagements. Alle Akkuzellen werden einer Durchschlagsprüfung unterzogen, während auf Pack- und Systemebene proaktive Verteidigung, intelligente Unterdrückung und doppelte Brandkontrolle integriert sind.

Desay Battery verfügt außerdem über eine vertikal integrierte Produktionskette, die von der Zelle bis zur Systemintegration reicht. Mit einer geplanten Kapazität von 20 GWh, über 14 automatisierten Modul- und Packlinien und einer 100.000 Quadratmeter großen intelligenten Fabrik kann das Unternehmen eine Systemintegrationskapazität von über 25 GWh jährlich erreichen. Das CCS-Design, das adaptive EMS und der mehrstufige Brandschutz ermöglichen eine groß angelegte, anpassbare Energiespeicherung für kommerzielle und Versorgungsanwendungen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Dienste führender globaler Kunden liefert Desay Battery auch weiterhin leistungsstarke Lithium-Batterielösungen für erstklassige OEMs und Integratoren. Zu den jüngsten Anerkennungen gehört die wiederholte Aufnahme in die Bloomberg-Liste 2025 Q2 Energy Storage Tier 1, was die führende Rolle des Unternehmens in der Branche und seinen anhaltenden globalen Einfluss unterstreicht.

