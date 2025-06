Geotab bringt den Asset-Tracker GO Anywhere auf den europäischen Markt

AACHEN, Deutschland, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. und seine verbundenen Unternehmen („Geotab"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Assets, gab heute die Markteinführung des Geotab GO Anywhere in Europa bekannt. Bei dem neuen Produkt handelt es sich um einen robusten, batteriebetriebenen Asset-Tracker. Die Hardwarelösung wurde entwickelt, um die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen ihre Assets verwalten und überwachen, insbesondere in Umgebungen, in denen herkömmliche Tracking-Methoden an ihre Grenzen stoßen. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Branchen, wie z. B. Transportwesen, Spedition und Lieferkette, Bergbau, Baugewerbe und Behörden.

Vollständig in MyGeotab integriert, ermöglicht GO Anywhere die Ansicht aller Assets und Fahrzeuge auf einer einheitlichen Plattform. Dank des robusten Designs, der langen Akkulaufzeit und der einfachen Installation ist Geotab GO Anywhere für eine Vielzahl von Branchenanwendungen geeignet, was den Tracker zu einer zuverlässigen Lösung für die Verfolgung und Verwaltung wertvoller Assets macht. Der Tracker unterstützt Assets mit und ohne eigene Stromversorgung. Flottenmanager können damit leicht verfolgen, wo und wann ihre Assets genutzt werden. Das Wiederauffinden bei Verlust hilft dabei, Kosten zu kontrollieren und die Auslastung zu verbessern.

„Steigender wirtschaftlicher Druck rückt die Kostenkontrolle immer stärker in den Mittelpunkt. Deshalb suchen Unternehmen aller Branchen nach Wegen, die Wirtschaftlichkeit ihrer Assets zu steigern.", sagte Fabian Seithel, Associate Vice President Sales and Business Development, EMEA bei Geotab. „Die Reduzierung der erheblichen finanziellen Verluste durch verloren gegangene oder zu wenig genutzte Assets birgt ein großes Einsparpotenzial. GO Anywhere verbessert die Asset-Überwachung, unterstützt den strategischen Einsatz sowie eine effektive Nutzung und verwandelt so potenzielle Verluste in erhebliche Einsparungen und Produktivitätssteigerungen."