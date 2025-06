Klinikum Bielefeld schließt Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzwachstum ab / Umfangreiche Strukturmaßnahmen zeigen bereits Wirkung

Bielefeld (ots) - Das Klinikum Bielefeld hat das vergangene Geschäftsjahr 2024geplant negativ abgeschlossen. Der Umsatz betrug 297 Mio. Euro und dasBetriebsergebnis lag bei -4,5 Mio. Euro. Im Jahr des 125jährigen Klinikbestehensstellte sich der Konzern wirtschaftlichen sowie politischen Herausforderungen.Die Klinikum Bielefeld gem. GmbH führt deshalb im Jahr 2025 umfassendeKonsolidierungs- und Strukturmaßnahmen durch.Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Deutschland war im Jahr 2024so dramatisch wie noch nie. Es beklagen viele Krankenhäuser eine schlechtewirtschaftliche Situation. Der Anteil der Kliniken mit unbefriedigenderwirtschaftlicher Lage erreichte im Berichtsjahr einen Höchststand von 80 Prozent(Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut (DKI), Repräsentativbefragung Dezember2024). Dabei fehlt es in nahezu allen deutschen Krankenhäusern an der notwenigenRefinanzierung von Investitionen in die zukünftige Infrastruktur,Inflationsausgleich der Jahre 2022/23 sowie Tarifsteigerungen, oberhalb derVeränderungsrate der Krankenhäuser. Die neue Bundesregierung und insbesonderedie neue Gesundheitsministerin Nina Warken haben am 25. Juni 2024 auf demHauptstadtkongress Medizin und Gesundheit einen Ausgleich in Höhe von 4 Mrd.Euro an die Krankenhäuser in zwei Tranchen in 2025 und 2026 in Aussichtgestellt.Das Geschäftsjahr 2024 im Klinikum BielefeldIm Jubiläumsjahr 2024 arbeiteten rund 2.700 Mitarbeiter*innen in einem sicherenArbeitsverhältnis an den drei Standorten des Klinikums Bielefeld. Mit über145.000 ambulanten und stationären Patient*innen sind die Behandlungszahlen nurleicht gestiegen.Klinikum Bielefeld gem. GmbH - Geschäftsjahr 2024 (01.01.-31.12.2024)mit Veränderung zum Vorjahr:- Patient*innen 145.000 (unverändert)- Umsatz 297 Mio. EUR (+7,1%)- Betriebsergebnis -4,5 Mio. EUR (-8,1 Mio. EUR)- Jahresergebnis -7,7 TEUR (-8,0 Mio. EUR)Ausbau der medizinischen Exzellenz und RobotikDas Onkologische Zentrum am Klinikum Bielefeld-Mitte wurde als größtesanerkanntes onkologisches Zentrum in Westfalen-Lippe im Jahr 2024 erneuterfolgreich auditiert. Die Fachexpertinnen und -experten hoben im Prüfverfahrenim Auftrag der Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) die hervorragendeinterdisziplinäre Zusammenarbeit in der ganzheitlichen Krebstherapie hervor. DasGynäkologische Krebszentrum (seit 2017 mit dem Brustzentrum seit 2006), dasDarmkrebszentrum, das Pankreaskarzinomzentrum, das Magenkrebszentrum (alle seit2020) und das Kopf-Hals-Tumor-Zentrum (seit 2021) sowie das