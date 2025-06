Übernahme-Gerüchte beflügeln Pony.ai-Aktie – Uber könnte mitfinanzieren!

Die Aktie des chinesischen Robotaxi-Entwicklers Pony.ai erlebte am Donnerstag nachbörslich einen deutlichen Kurssprung von 11,8 Prozent, nachdem ein Bericht der New York Times Spekulationen über eine mögliche Übernahme der US-Geschäfte des Unternehmens durch den ehemaligen Uber-Chef Travis Kalanick publik machte. Aktuell notiert die Aktie weitere 4 Prozent im Plus bei 13 Euro (Stand: 11:30 Uhr MESZ).

Kalanick soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der US-Tochter befinden. Außerdem soll Uber erwägen, die Akquisition finanziell zu unterstützen. Die Details der möglichen Beteiligung sind noch unklar, doch Analysten sehen darin eine potenziell wegweisende Entwicklung im Wettbewerb um autonomes Fahren in den USA.