Prognos-Studie zeigt Klimaanpassung am Gebäude ist Schlüssel zu Zukunftssicherheit und Wachstum in der Bauwirtschaft Die bauliche Anpassung an den Klimawandel wird zur Schlüsselaufgabe - und zur Wachstumschance für die gesamte Bauwirtschaft. Das zeigt die neue Prognos-Studie "Klimaangepasste Gebäude - Zukunftssicherheit und Wachstumschance für die Bauwirtschaft" . …