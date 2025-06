Gewinne - Zyklische Werte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag im Sog der Wall Street zugelegt. "Das mit den endgültigen Zahlen noch einmal schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal lässt die Zinssenkungshoffnungen wieder aufleben", so Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Zusammen mit der Entspannung an der geopolitischen Front setzt sich der Börsenzug nun wieder nach oben in Bewegung und straft all diejenigen Lügen, die mit einer größeren Korrektur über den Sommer gerechnet hatten."

Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um ein Prozent auf 5.297,75 Punkte. Auch außerhalb des Euroraums ging es nach oben. Der Schweizer SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.010,64 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,5 Prozent auf 8.779,01 Punkte anzog.