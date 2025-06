High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Toronto und Winnipeg

CALGARY, AB, 27. Juni 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 1439 Henderson Highway in Winnipeg (Manitoba) am 27. Juni 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Zudem wird das Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte im Einkaufszentrum The Well an der Adresse 486 Front St. West in Toronto (Ontario) am 1. Juli 2025 den Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen aufnehmen. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 202 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 83 in der Provinz Ontario und 12 in der Provinz Manitoba.