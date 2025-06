Mit praxisgerechten Lösungen unterstützt VDE FNN den Rollout intelligenter Messsysteme (FOTO)

Frankfurt am Main/Leipzig (ots) - In Deutschland kommt der Smart-Meter-Rollout

deutlich voran. Bis Ende 2025 sollen 20 Prozent der Kunden mit steuerbaren

Verbrauchseinrichtungen oder einem Jahresstromverbrauch von 6.000 bis 100.000

kWh mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sein. Rund 14 Prozent waren

bereits Ende 2024 erreicht. In den ersten Monaten 2025 stiegen die Einbauzahlen

noch einmal sehr stark an. Der Rollout liegt im Plan. Zusammen mit den

freiwilligen Einbaufällen werden bis Ende 2025 voraussichtlich 2,5 Millionen

intelligente Messsysteme bei den Kunden aktiv sein. Zusätzlich sollen bis Ende

2026 auch 90 Prozent der Leistung der Erzeugungsanlagen, die 2025 und 2026 neu

in Betrieb gehen, mit intelligenten Messsystemen steuerbar sein. Dieses Ziel hat

die Branche bereits fest im Fokus und bestimmt die Agenda der ZMP.



Einige, meist große Messstellenbetreiber treiben diese Entwicklung voran,

während viele Messstellen- und Netzbetreiber noch nicht so weit sind. Auf der

ZMP 2025 in Leipzig (25.-26.06.) liegt daher der Fokus darauf, alle Akteure

abzuholen und sie bei der Umsetzung des iMSys-Rollouts sowie der

netzorientierten Steuerung zu unterstützen. VDE FNN Vorstandsvorsitzender Dr.

Joachim Kabs stellt fest: "Wir sehen, dass einige Marktteilnehmer stark

gefordert sind. Auf der ZMP zeigen wir verlässliche, praxistaugliche Lösungen,

die durchdacht sind und auf validen Analysen, Forschungsprojekten und Tests in

Unternehmen basieren. Die Zeiten von Trial-and-Error sind vorbei. Es gibt keinen

Grund mehr zu zögern."





Was schon da ist: Alles für die Steuerung von Wärmepumpe & Co.



Für Verbrauchseinrichtungen definiert Paragraf 14a EnWG Steuerungsmöglichkeiten,

um einen sicheren und effizienten Netzbetrieb im Zuge der Energiewende mit hohem

Anteil an Erneuerbaren zu ermöglichen. Die sicherheitstechnischen

Mindestanforderungen an die dafür notwendigen Geräte, sogenannte

Steuerungseinrichtungen, liegen ebenfalls vor. VDE FNN hat mit der Ausgestaltung

der Tenorziffer 2 der Festlegung BK6-22-300 der Bundesnetzagentur (BNetzA) 2024

die prozessualen Grundlagen geschaffen, die von der BNetzA nach Konsultation als

Branchenstandard etabliert wurden. Erste Steuerungseinrichtungen mit digitaler

oder analoger Schnittstelle sind bereits seit 2024 zertifiziert. 2025 werden

weitere Produkte folgen, die ein breites Spektrum an technologischen Optionen

bieten. "Wir haben die Technik, und wir haben die Prozesse", erläutert Ingo

Schönberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender VDE FNN. "Der VDE FNN Hinweis

Netzbetrieb mit Flexibilitäten gibt konkrete Handlungsempfehlungen zu wichtigen

Details der BNetzA-Festlegung, die wir mit der Behörde abgestimmt haben. Bis

Herbst legen wir zusätzlich eine Umsetzungshilfe für Messtellenbetreiber und

Handwerker zum Inbetriebnahmeprozess zwischen Steuerungseinrichtung und

Kundenanlage vor."



Um hohe Effizienz sicherzustellen, hat VDE FNN die Steuerung von

Erzeugungsanlagen ab 7 kW - zum Beispiel Photovoltaikanlagen - in der bisherigen

Ausarbeitung bereits mitgedacht: Prozesse, Beschreibungen und Anforderungen

sollen analog zur Steuerung von Verbrauchseinrichtungen funktionieren. Diese hat

VDE FNN in einem Impulspapier zusammengefasst. Auch die benötigte Technik ist

mit Steuerungseinrichtungen und Backendsystemen bereits vorbereitet.



Was noch kommt: Netzanschluss als Kundenschnittstelle nutzen



Ziel ist es, ganzheitlich am Netzanschlusspunkt zu steuern. Der Hintergrund:

Bislang sind für die Steuerung - bedingt durch Ordnungsrahmen und Förderungen -

aufwändige Einzelmessungen an unterschiedlichen Bezugs- oder Einspeisepunkten

nötig. Die Vision ist ein effizientes Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch und

Netz, sodass Kunden aktiv am Energiemarkt teilnehmen und ihren Eigenverbrauch

beziehungsweise die Einspeisung im Einklang mit dem Netzbetrieb koordinieren

können. Dr. Kabs sagt: "Bei der Steuerung direkt am Netzanschlusspunkt geben wir

die Grenzwerte für Einspeisung und Verbrauch als Hüllkurve vor. Der

Eigenverbrauch des Kunden wird geschützt, und er kann innerhalb der Grenzwerte

frei am Markt agieren und von flexiblen Tarifen profitieren."



Deutschland hat beim Smart-Meter-Rollout nicht nur die Zählerdaten für die

Abrechnung in den Blick genommen, sondern auch die Nutzung der

Flexibilitätspotenziale von Millionen Kundenanlagen für die Energiewende. Diese

Vision wird jetzt Realität. Ingo Schönberg erklärt: "Wir haben von Anfang an

Interoperabilität und Cyber-Security als zentrale Merkmale definiert, um ein

hohes Sicherheitsniveau für kritische Infrastrukturen zu erreichen. Dieser

ganzheitliche Ansatz einer Markt- und Netzintegration wird angesichts der

wachsenden Bedrohungslage im Cyber-Raum in Europa als richtungsweisend

eingeordnet."



Pressekontakt:



Jennifer Bounoua

mailto:presse@vde.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9158/6064402

OTS: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik