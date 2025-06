Sons of the Apocalypse auf Steam!

SEOUL, Südkorea, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Globaler Herausgeber Gravity hat offiziell die PC-Version des Roguelike-Textabenteuers Shambles auf den Markt gebracht: Sons of the Apocalypse (im Folgenden Shambles ) entwickelt von EXRIX, am 26. Juni auf Steam.

– Frisch nach einem erfolgreichen Debüt auf dem Handy, Shambles: Sons of the Apocalypse ist schnell auf Platz 2 der Top Paid-Games-Charts von Google Play aufgestiegen und bestätigt damit den starken Buzz, den Spielende sowie Medien im Vorfeld der Veröffentlichung hatten. – Die Steam-Edition enthält das komplette Basisspiel mit sieben DLC-Packs und führt einen neuen, herausfordernden Schwierigkeitsgrad ein. Weitere Inhalte für die Zeit nach dem Start sind bereits in Planung, darunter auch bisher unzugängliche Gebiete, die in zukünftigen Updates freigeschaltet werden. – Zur Feier des Steam-Starts ist Shambles jetzt bis zum 10. Juli mit einem zeitlich begrenzten Einführungsrabatt erhältlich.

Shambles bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das textgesteuerte RPG-Mechanik, Kartendeck-Bauelemente und den vom Roguelike-Genre erwarteten hohen Wiederspielwert kombiniert. Spielende gestalten ihre Reise durch verzweigte Erzählungen, in denen Entscheidungen im Spiel das Schicksal des Protagonisten direkt beeinflussen. Die Kämpfe werden in rundenbasierten Begegnungen ausgetragen und basieren auf Fähigkeiten sowie Karten, die sorgfältig aus dem Startdeck des Spielenden zusammengestellt werden. Wenn Spielende tiefer eintauchen, können sie ihren Charakter durch Statusverbesserungen, das Sammeln von Ausrüstung und andere Fortschrittssysteme ausbauen. Die neu veröffentlichte PC-Version ist die endgültige Ausgabe, die das Grundspiel, alle sieben DLC-Packs, eine verbesserte Spielbalance und einen neuen Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieleende enthält. Weitere Inhaltsupdates sind bereits in Planung und versprechen die Entdeckung versteckter Gebiete sowie erweiterte Story-Inhalte.

Nach der weltweiten Markteinführung im März hat Shambles bei den Spielenden weiter an Attraktivität gewonnen. Das Spiel kletterte auf Platz 2 der koreanischen Google Play Top Paid Games Charts und hat derzeit eine herausragende Nutzerbewertung von 4,7/5. Schon vor seiner Veröffentlichung wurde Shambles für seinen Feinschliff und seine Spieltiefe anerkannt. Das Spiel wurde beim Google Indie Game Festival in die Top 10 gewählt und erhielt den ersten Platz bei den Spielerbewertungen auf der Veranstaltung. Seitdem wurde es mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Preis des BIC-Festivals, dem Spiel des Monats des koreanischen Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus sowie mit Auszeichnungen bei den G-STAR Indie Game Awards.

Die PC-Version von Shambles ist jetzt weltweit auf Steam zum Preis von 19,99 USD erhältlich. Das Spiel bietet vollständige Sprachunterstützung für Koreanisch, Englisch, Japanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Bis zum 10. Juli gilt ein Einführungsrabatt von 10 %.

Jun Yoo, Head of Console Business bei Gravity, erklärt: „Wir glauben, dass Shambles aufgrund seiner einzigartigen Genre-Mischung und seiner reichhaltigen Geschichte so viel positives Feedback erhalten hat, das durch Mund-zu-Mund-Propaganda zustande gekommen ist. Die neu veröffentlichte PC-Version enthält nicht nur das komplette Hauptspiel und alle DLC-Inhalte, sondern bietet auch einen neuen Schwierigkeitsmodus für ein noch spannenderes Spielerlebnis." Er fügte hinzu: „Wir werden unseren Einsatz für die Entdeckung und Einführung einer großen Vielfalt an kreativen und fesselnden Titeln wie Shambles fortsetzen. Wir bitten um Ihr anhaltendes Interesse und Ihre Unterstützung auch für die PC-Version von Shambles."

Weitere Informationen zum offiziellen Steam-Start von Shambles finden Sie auf der offiziellen Website (https://www.startwithgravity.net/en/gameinfo/GC_CHAM) oder der Steam Store Seite (https://store.steampowered.com/app/2289630/_/).

[Gravity Official Website] http://www.gravity.co.kr

[Shambles: Sons of the Apocalypse Animation Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=YeVyjkm3wdk

[Shambles: Sons of the Apocalypse Steam Store Page] https://store.steampowered.com/app/2289630/_/

[Shambles: Sons of the Apocalypse Official Website] https://www.startwithgravity.net/en/gameinfo/GC_CHAM

