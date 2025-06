Acxiom und YouGov starten strategische Datenpartnerschaft für Deutschland / YouGov Shopper Audiences sind ab sofort über Acxiom verfügbar

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom geht eine

strategische Partnerschaft mit der internationalen Data und Analytics Group

YouGov für den deutschen Markt ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die

Bereitstellung von kombinierten Datenlösungen zur präziseren

Zielgruppenansprache in digitalen Medienkampagnen.



YouGov ist auf Shopper Intelligence spezialisiert und liefert kontinuierliche

Insights zum Einkaufsverhalten auf Basis eines umfangreichen Konsumentenpanels.

Die Daten helfen insbesondere FMCG-Unternehmen, das Verhalten von Konsumenten

kanalübergreifend besser zu verstehen und entsprechende Maßnahmen entlang der

Customer Journey abzuleiten. Acxiom ist als Datenspezialist umfassend im

digitalen Werbeökosystem vernetzt und kann die gewonnenen Insights dank seiner

umfassenden Datenbasen 1:1 in das AdTech Ecosystem extrapolieren und direkt in

bezahlte Medienkampagnen einbinden - entweder über Agenturpartner oder durch

direkte Aktivierung durch das Unternehmen selbst.







gewachsenen Datenportfolio von Acxiom kombiniert. Dieses umfasst über 1.500

Merkmale aus Bereichen wie Demografie, Lebensstil und Konsumverhalten. Die

resultierenden Zielgruppensegmente können direkt über Plattformen wie DV360 oder

The Trade Desk aktiviert werden.



"In Gesprächen mit Werbetreibenden - insbesondere in den Bereichen Business

Intelligence und CRM - zeigt sich immer wieder, dass YouGov ein vertrauter Name

ist. Unser Ziel ist es, diese hochwertigen Daten auch für die Mediaplanung

verfügbar zu machen und so eine nahtlose Verbindung zwischen Marktforschung und

digitaler Zielgruppenaktivierung zu schaffen", erklärt Eric Heiliger, VP

Channels & Partners EMEA bei Acxiom. "Durch die Partnerschaft können Unternehmen

und Agenturen, direkt auf die robusten Shopper-Daten von YouGov zugreifen. Das

schließt die Lücke zwischen Marktforschung, Business Intelligence und

Mediaplanung und ermöglichen die Aktivierung präzise definierter Zielgruppen

statt grober Näherungen. Für Unternehmen bedeutet es: gezielte Ansprache der

relevantesten Konsumenten und weniger Streuverluste in der Mediaschaltung."



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Acxiom", so Martin Schlottmann,

Global Business Development Director bei YouGov. "Durch die Integration unserer

Shopper-Daten auf Basis realer Kaufentscheidungen bringen wir Unternehmen noch

näher an ihre Zielgruppen. Werbetreibende in Bereichen wie FMCG, Non-Food,

Reisen oder Entertainment können Konsumenten in bestimmten Kategorien, Kunden

von Wettbewerbern oder besonders loyale Konsumenten präziser erreichen." Seite 1 von 2 Seite 2 ►





